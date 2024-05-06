Деметриус Джонсон назвал дагестанца, который способен победить чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон считает, что топовый боец UFC Мухаммад Мокаев способен одержать победу над действующим обладателем титула UFC в весе до 57 кг Александром Пантожей.

«Мне кажется у Мокаева есть хорошие шансы победить Александра Пантожу. Во-первых, он очень подвижен. Во-вторых, у него больше борцовского опыта. В-третьих, я полагаю, что он будет более осторожен и не будет торопиться с принятием решения, например, думая: «Я могу победить Пантожу, стоя на ногах, и мне не нужно его сбивать». Вместо этого он сосредоточится на том, чтобы подобраться поближе к своему сопернику и убедиться, что тот не сможет ему этого сделать», — приводит слова Джонсона портал Middle Easy.