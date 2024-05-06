«Не скажу, что он впечатляет как человек». Евлоев рассказал, как относится к Илии Топурии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о действующем обладателе титула грузине Илии Топурии.

«У него 15-0, работу он свою хорошо делает. Да, не скажу, что как человек, он меня сильно впечатляет и мотивирует, но, как боец, он работу хорошо делает. И людям нравятся его бои. И я, как фанат спорта, тоже получаю удовольствие, смотря на то, как он проводит бои.

Огорчает ли, что он меня обошёл? Опять же, зрелищность, пиар-машина вокруг этого бойца. В Майами он недалеко от нас тренируется. И ребята рассказывают, что он на тренировку приезжает не с сумкой, как я, а с целой командой, которая его снимает, массажирует… Пацан максимально серьёзно подошёл к своей работе и максимально быстро получил успех, которого он добивался», — сказал Евлоев в подкасте Асланбека Бадаева.