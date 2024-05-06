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Деметриус Джонсон подверг критике выступление Александра Пантожи на турнире UFC 301

Деметриус Джонсон подверг критике выступление Александра Пантожи на турнире UFC 301
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон подверг критике выступление действующего обладателя титула UFC в 57 кг Александра Пантожи в бою с топовым бойцом UFC Стивом Эрцегом.

«У меня не было чувства, что Пантожа был лучшим бойцом в этом поединке. Если вам удастся нейтрализовать его борьбу, то у вас будет явное преимущество. К тому же, лично мне кажется, что у Александра проблемы с весогонкой, он, вероятно, много гоняет. Когда я смотрю на прошлых чемпионов, смотрю на Дейвисона Фигейреду, то вижу мощного чемпиона с великолепным атлетизмом. Когда я смотрю на Генри Сехудо, то вспоминаю его классные передвижения на ногах. Смотрю на себя, как мне удавалось двигаться и добиваю оппонентов.

Но увидев Пантожу, я думаю, что ему удаётся справляться с боями, но он не добивается значительных успехов. Не похоже, что Алекс становится сильнее по мере продолжения боя», — приводит слова Деметриуса портал Middle Easy.

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