В Саудовской Аравии заинтересованы в поединке Кроуфорда и Канело

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, заявил, что заинтересован в поединке между членами рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (61-2-2, 39 KO) и американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

По словам функционера, бой между многократными чемпионами мира мог бы состояться в декабре/январе.

«Я работаю над тем, чтобы вернуть Канело. Но это большой бой для Кроуфорда. Я обсужу с ним имена», — приводит слова Аль аш-Шейха ESPN US.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.