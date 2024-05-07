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Махачев отреагировал на анонс боя Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена

Махачев отреагировал на анонс боя Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена
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Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавний анонс следующего поединка своего товарища Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе. 3 августа Умар проведёт бой с представителем США Кори Сэндхагеном.

«Погнали», — написал Махачев.

Напомним, Нурмагомедов и Сэндхаген проведут бой на турнире в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.

Всего в активе Умара 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед (две победы были добыты нокаутом). На счету Сэндхагена в ММА 17 побед (семь нокаутом) при четырёх поражениях.

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