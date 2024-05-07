Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев показал золотую перчатку UFC

Ислам Махачев показал золотую перчатку UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев (Россия) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал золотую перчатку. Ранее стало известно, что в поединке с представителем США Дастином Порье на UFC 302 россиянин будет драться в перчатках золотого цвета.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, 12 апреля UFC провёл официальную презентацию новых перчаток промоушена. Согласно заявлениям разработчиков, новая модель характеризуется меньшей жёсткостью, большей плотностью прилегания манжета к кисти руки. Кроме того, к перчаткам добавлена набивка на внешнюю сторону мизинца и большого пальца. В титульных поединках будут использоваться перчатки золотого цвета. В обычных же боях спортсмены будут сражаться в перчатках чёрного цвета.

Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение:

Материалы по теме
UFC 302: Махачев защищает пояс против Порье. Последний бой россиянина в лёгком весе? LIVE
Live
UFC 302: Махачев защищает пояс против Порье. Последний бой россиянина в лёгком весе? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android