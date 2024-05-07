Ислам Махачев показал золотую перчатку UFC

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев (Россия) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал золотую перчатку. Ранее стало известно, что в поединке с представителем США Дастином Порье на UFC 302 россиянин будет драться в перчатках золотого цвета.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, 12 апреля UFC провёл официальную презентацию новых перчаток промоушена. Согласно заявлениям разработчиков, новая модель характеризуется меньшей жёсткостью, большей плотностью прилегания манжета к кисти руки. Кроме того, к перчаткам добавлена набивка на внешнюю сторону мизинца и большого пальца. В титульных поединках будут использоваться перчатки золотого цвета. В обычных же боях спортсмены будут сражаться в перчатках чёрного цвета.

Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение: