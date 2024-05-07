Появилось видео, как тренер из Дагестана бьёт ногами ребёнка из-за поражения

Резонансный инцидент случился во время Всероссийских соревнований в Оренбургской области. После поражения своего воспитанника в схватке тренер из Дагестана жестоко избил его.

Тренер из Дагестана бьёт ногами несовершеннолетнего ребёнка из-за поражения на соревнованиях:

Напомним, потерпевший является несовершеннолетним. После того как он проиграл в поединке, мужчина схватил его за шею, завёл в подсобное помещение, где наносил удары ногами. Ранее говорилось, что потерпевший может быть племянником тренера.

Делом заинтересовались правоохранительные органы. В настоящий момент они проводят проверку обстоятельств произошедшего. Подробности о состоянии пострадавшего пока не называются.