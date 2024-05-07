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В Дагестане раскрыли имя тренера, избившего несовершеннолетнего воспитанника

В Дагестане раскрыли имя тренера, избившего несовершеннолетнего воспитанника
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Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов прокомментировал инцидент с избиением несовершеннолетнего ребёнка его тренером. Резонансное событие произошло после поражения юного спортсмена на соревнованиях в Оренбургской области. По словам Сажидова, мужчиной, который избивал своего ученика, оказался Алаудин Атаев. Он проживает в селе Карабудахкент.

«Назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а «прыгал» из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли», — приводятся слова Сажидова в телеграм-канале Министерства спорта Республики Дагестан.

Ранее сообщалось, что ситуацию под контроль взяли правоохранительные органы.


Тренер из Дагестана избил ребенка из-за поражения:

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