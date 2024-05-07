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Дочь Сауля Альвареса высказалась в адрес своего отца

Дочь Сауля Альвареса высказалась в адрес своего отца
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Эмили Альварес, дочь абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (Мексика), разместила новый пост у себя в социальных сетях, который посвятила своему отцу.

«Твоя маленькая девочка гордится всем, чего она достигла, и тем, чего ей ещё предстоит достичь. Я люблю тебя», — написала Эмили.

Фото: Из личного архива Эмили Альварес

В последнем поединке Альварес встречался с соотечественником Хайме Мунгией. Их бой состоялся в ночь с 4 на 5 мая и завершился победой Сауля единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере. В общей сложности за время профессиональной карьеры Канело провёл 65 поединков, в которых одержал 60 побед (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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