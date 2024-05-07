Дуэйн Джонсон показал, как готовится к роли экс-чемпиона UFC

Знаменитый голливудский актёр и рестлер Дуэйн Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как проводит подготовку к роли в фильме Smashing Machine. Джонсону предстоит сыграть бывшего чемпиона UFC Марка Керра.

«Тренировочный лагерь для фильма Smashing Machine, в котором я сыграю роль Марка Керра –двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Учусь и работаю изо дня в день. Благодарен за то, что расту», — написал Джонсон.

Фото: Из личного архива Дуэйна Джонсона

Фото: Дуэйн Джонсон

Сценаристом и режиссёром фильма выступит Бенни Сафди — один из постановщиков криминальных триллеров «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном и «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером.

Напомним, не так давно участие в художественном фильме принял экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Ирландец сыграл в ленте «Дом у дороги».

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