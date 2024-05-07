В Дагестане сделали категоричное заявление о тренере, избившем ногами своего ученика

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов выступил с комментарием по поводу избиения несовершеннолетнего ученика его тренером. Мужчиной, позволившим себе агрессивные действия, оказался Алаудин Атаев. После поражения своего воспитанника он начал избивать его ногами. Инцидент случился на соревнованиях в Оренбургской области. По словам Сажидова, больше Атаев к тренерской деятельности с детьми допущен не будет.

«Как и все, шокирован увиденным. Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу, даже в воспитательных целях. У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не всё в порядке в голове. Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале», — приводятся слова Сажидова в телеграм-канале Министерства спорта Республики Дагестан.

Тренер из Дагестана избил ребенка из-за поражения: