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Хабиб Нурмагомедов приглашён в Индонезию для популяризации Дагестана

Хабиб Нурмагомедов приглашён в Индонезию для популяризации Дагестана
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов получил приглашение в Индонезию для популяризации Дагестана. Об этом на встрече с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым рассказал посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Антонио Морато Таварес.

«Хабиб [Нурмагомедов] популярен в Индонезии. Мы можем предложить, чтобы он приехал в Индонезию, чтобы популяризировать вашу республику», — приводит слова Тавареса ТАСС.

За время карьеры в ММА Хабиб принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Глава лиги Дана Уайт не раз пробовал уговорить россиянина возобновить карьеру, но Нурмагомедов всякий раз говорил, что решение уйти окончательное.

Крупнейший гонорар в истории ММА:

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