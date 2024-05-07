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Шон О'Мэлли сделал жёсткое заявление после резких слов Макгрегора в свой адрес

Шон О'Мэлли сделал жёсткое заявление после резких слов Макгрегора в свой адрес
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли прокомментировал недавние слова ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее ирландец, высказываясь о новости про положительную допинг-пробу боксёра Райана Гарсии, заявил следующее: «Это напоминает мне о Шоне О'Мэлли. Порву вас обоих».

«Чёртов Конор. Я видел, как многие говорили: «Чёрт возьми, готов поспорить, что сейчас Шуге грустно, Шуга всегда говорит о Коноре только хорошее». И вот он взял и опубликовал в соцсетях всякую чушь. Я был скорее расстроен, чем зол. Теперь я просто не могу дождаться, когда увижу, как Майкл Чендлер отправит его спать. Я очень быстро поменяю своё мнение, чёрт возьми, Конор. Тот случай, когда кумиры превращаются в соперников», — сказал О'Мэлли на своём канале в YouTube.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором:

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