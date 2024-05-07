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«Один из нас должен умереть». Джейк Пол сделал заявление о бое с Майком Тайсоном

«Один из нас должен умереть». Джейк Пол сделал заявление о бое с Майком Тайсоном
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Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался о предстоящем поединке с прославленным американским боксёром Майком Тайсоном. Спортсмены выйдут в ринг 21 июля. Поединок пройдёт на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

«Это война, а в любви и на войне все средства хороши. Я люблю этого парня, но раз бой будет официальным, один из нас должен умереть. Он относится к предстоящему поединку очень и очень серьёзно, и именно это сделает бой потрясающим для всех фанатов. Тайсон – убийца. Я перехожу в супертяжёлый вес, поэтому у него будут некоторые преимущества, но именно это сделает бой таким увлекательным», — приводит слова Пола USA TODAY.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра:

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