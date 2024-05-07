Прокуратура подключилась к проверке по факту избиения ногами ученика его тренером

Прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки после избиения тренером по борьбе Алаудином Атаевым своего воспитанника. Мужчина избил несовершеннолетнего ребёнка ногами после того, как тот проиграл на соревнованиях. Резонансный инцидент случился на турнире в Оренбургской области.

«По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева контролируется ход доследственной проверки по факту нанесения тренером побоев своему воспитаннику», — приводит заявление ведомства «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что в ходе проверки прокуратора даст оценку полноте и своевременности «действий ответственных за проведение спортивного мероприятия лиц».

Ранее стало известно, что Атаев живёт в селе Карабудахкент. Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов заявил, что больше Алаудин к тренерской деятельности с детьми допущен не будет.

Тренер из Дагестана избил ребенка из-за поражения: