Даниэль Кормье оценил желание Джона Джонса драться с Алексом Перейрой

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье прокомментировал сообщения в социальных сетях действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса, который писал о желании подраться с чемпионом UFC в 93 кг Алексом Перейрой.

«Не все бьют так, как Фрэнсис Нганну или Алекс Перейра, но если ты можешь нейтрализовать их опасность, то это будет гораздо менее рискованно, чем драться с универсалом вроде Тома Аспиналла. Мне нравится, что Джон поступает разумно, ищет подходящего партнёра. Правда, у меня нет уверенности, что всё это сработает.

Сегодня спортсмены намного умнее, чем были раньше, и мне кажется, что это делает спорт ещё более интересным. Я люблю это. Мне нравится то, что делают Джон и Алекс. Однако именно Джонс имеет право выбора», — приводит слова Кормье портал MMA Fighting.