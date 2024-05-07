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«Бой закончится за два раунда». Порье дал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер

«Бой закончится за два раунда». Порье дал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье сказал, кто одержит победу в поединке между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером.

«Если Конор подойдёт к поединку в той же форме, в какой он был до травмы, то он одержит победу за два раунда. Моё мнение — бой закончится за два раунда», — приводит слова Порье портал Give me sport.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303. Их поединок станет главным событием турнира. Для ирландца этот бой станет первым за два года.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC 264. Его оппонентом был Дастин Порье. Бой завершился победой Порье техническим нокаутом.

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