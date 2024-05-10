Маслов — Кардосо: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 10 на 11 мая состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-80: NWPA, в рамках которого встретятся бойцы из России, Кыргызстана и Бразилии. Главным событием вечера станет бой между представителем России Александром Масловым и бразильцем Тьяго Кардосо.

Напомним, Маслов изначально должен был сойтись в бою с Димитрием Андрюшко, но по состоянию здоровья 32-летний спортсмен не сможет выйти на реванш с Александром. Спасти грядущее событие вызвался Кардосо, который в ММА Серии имеет шесть побед, два поражения и одну ничью.

В свою очередь, Маслов провёл свой последний бой в ММА Серии в октябре 2020 года, когда одержал победу над российским бойцом Лом-Али Медиевым.

Начало турнира намечено на 22:00 мск Бой между Масловым и Кардосо пройдёт в тяжёлой весовой категории.

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