Тренер Стрикленда рассказал, что его подопечный мог стать соперником Чимаева

Тренер бывшего чемпиона UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) Шона Стрикленда Эрик Никсик рассказал, что его подопечный мог провести бой с топовым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

«Мне кажется, что UFC надеялся организовать бой между Хамзатом и Шоном, но не уверен, что Шон мог бы полететь в Саудовскую Аравию. У меня нет всех подробностей, но я знаю, что имя Хамзата упоминалось в ходе переговоров между Шоном и руководством лиги. Хамзат будет пользоваться большим успехом в Саудовской Аравии, и, на мой взгляд, место проведения боя, вероятно, важнее, чем конкретный соперник для этого турнира», — приводит слова Эрика Никсика портал Sportskeeda.