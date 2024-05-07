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«У меня не было варианта отказаться». Порье — о том, как принял бой с Махачевым

«У меня не было варианта отказаться». Порье — о том, как принял бой с Махачевым
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Популярный американский боец Дастин Порье рассказал, как ему поступило предложение подраться с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«Как только Арман победил Чарльза, мне позвонил Хантер Кемпбелл и сказал: «Бой только что закончился. Я сейчас иду в раздевалку к Царукяну, перезвоню через час». Оказывается, потом он предложил Арману бой с Исламом через шесть недель.

И я прекрасно понимаю решение Армана отказаться. Послушайте, он провёл восьминедельный тренировочный лагерь, вышел в октагон, победил, не смог всё обдумать после боя в раздевалке, а тут пришёл твой босс и говорит: «Эй, ты готов снова выйти на бой через шесть недель?» Тебе нужно восстановиться, поскольку твоё тело достаточно изношено, но тебе гарантирован следующий титульный бой. Он следующий в очереди, несмотря ни на что.

И, честно говоря, шесть недель для меня это тоже скорее короткое уведомление. Но у меня не было варианта отказаться и сказать: «Эй, мне надо больше недель для подготовки». Это мой шанс, за который я должен держаться максимально крепко», — приводит слова Порье портал MMA Mania.

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