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Порье: выйду в октагон, чтобы причинить Исламу боль

Порье: выйду в октагон, чтобы причинить Исламу боль
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье прокомментировал слова действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева. Ранее российский боец заявил, что стиль Бриллианта «лёгкий» для него.

«Мне кажется, Махачев сказал кое-что, что является неуважением ко мне. Но в день боя я собираюсь поднять руку на этого парня, выйду в октагон, чтобы причинить ему боль. Это моя последняя попытка забрать золото», — приводит слова Порье портал Sports Illustrated.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье станет главным событием турнира UFC 302, который состоится 2 июня в Нью-Джерси. Для Порье это будет третья возможность завоевать полноценный чемпионский пояс.

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