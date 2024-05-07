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Эдуард Кравцов отреагировал на инцидент с избиением ребёнка тренером из Дагестана

Эдуард Кравцов отреагировал на инцидент с избиением ребёнка тренером из Дагестана
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал инцидент с избиением ребёнка тренером из Дагестана.

«На высшем уровне с этим проще, там практически это не бывает. Там тренер не будет бить взрослого спортсмена. Особенно в боевых видах спорта, чревато. Этого нельзя допускать. Таких тренеров нужно отстранять, сажать, отодвигать подальше от спорта. Понятно, что это эмоции, но это никак не может служить оправданием. Нужно наказывать по всем строгостям закона. И такие люди не должны работать в спорте, это даже не обсуждается», — сказал Эдуард Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее стало известно, что прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки после избиения тренером по борьбе Алаудином Атаевым своего воспитанника.

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