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Кори Сэндхаген назвал слабость Умара Нурмагомедова

Кори Сэндхаген назвал слабость Умара Нурмагомедова
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Экс-претендент на временный титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил, что у непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова есть слабость в кардио.

«У меня действительно есть желание сразиться с Умаром в пятираундовом бою, поскольку в последнем поединке я заметил, что он слишком тяжело дышал. Он определённо выдохнулся, это было заметно во время его интервью в октагоне. Мне кажется в этом заключается уязвимость Умара, благодаря которой я смогу победить», — сказал Кори Сэндхаген в интервью на YouTube-канале «Mighty».

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).

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