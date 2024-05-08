Кори Сэндхаген назвал слабость Умара Нурмагомедова

Экс-претендент на временный титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил, что у непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова есть слабость в кардио.

«У меня действительно есть желание сразиться с Умаром в пятираундовом бою, поскольку в последнем поединке я заметил, что он слишком тяжело дышал. Он определённо выдохнулся, это было заметно во время его интервью в октагоне. Мне кажется в этом заключается уязвимость Умара, благодаря которой я смогу победить», — сказал Кори Сэндхаген в интервью на YouTube-канале «Mighty».

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным событием турнира UFC Fight Night, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).