Daily Mail: Джермалла Чарло арестовали в Техасе из-за обвинений по трём пунктам

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло арестован в штате Техас. Об этом информирует Daily Mail. Сообщается, что звёздного боксёра обвиняют в вождении автомобиля Lamborghini Urus в нетрезвом виде, причинении материального ущерба и бегстве от полиции.

В полицейском отчёте говорится, что концентрация алкоголя в организме известного спортсмена почти в два раза превысила установленный законом в Техасе предел – она составила 0,15, тогда как допускается 0,08. В результате столкновения с другим автомобилем по вине Джермалла был нанесён ущерб на сумму $ 200. Отмечается, что изначально Чарло отказывался подчиняться сотрудникам полиции и сделал это лишь через определённое время.

В настоящий момент Чарло находится на свободе, так как за него был внесён залог в размере $ 9500.

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