«Не надо искать никакого подвоха». Кравцов — о срыве боя Бетербиев — Бивол

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Артур реально получил травму. Не надо искать никакого подвоха. У меня есть информация из лагеря. Видимо, у Артура были проблемы с менисками. На каждой тренировке он их тейпировал и предохранял. Эта травма не была получена при спаррингах, знаю точно. Видимо, работа носила физический характер. Это рабочие моменты, такое бывает. Думаю, что этот бой в любом случае состоится», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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