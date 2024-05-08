Кравцов поделился прогнозом на предстоящий бой Бивола и Зинада

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о новом сопернике Дмитрия Бивола Малике Зинаде из Ливии. В общей сложности на счету Зинада 22 победы в 22 профессиональных боях в карьере (16 из них нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола 22 победы в 22 боях. Спортсмены сразятся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Хорошо, что организовали сразу для Димы бой. Подготовка зря не прошла. Да и финансово Бивол что-то заработает. Это боксёры совершенно разного уровня. Но бокс есть бокс, это полутяжёлый вес, здесь нельзя расслабляться. Зная команду Димы и их подход, подготовку, проблем не будет. Однозначный фаворит – Бивол», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.