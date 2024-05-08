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«У него горят глаза». Эдуард Кравцов высказался о возвращении Сергея Ковалёва в ринг

«У него горят глаза». Эдуард Кравцов высказался о возвращении Сергея Ковалёва в ринг
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке известного российского боксёра Сергея Ковалёва. В карде боксёрского вечера Александр Усик — Тайсон Фьюри Ковалёв встретится со шведом Робином Сафаром

«Буквально недели три назад видел Сергея. Он подходит к бою и тщательно готовится. Ему 41 год, он далёк от былой формы. Но выглядит хорошо, глаза горят, светятся огнём. Мастерство не пропьёшь и не прокуришь. Он готовится действительно хорошо. Надеемся, что выйдет и выиграет. А потом уже будет принимать решение, что делать дальше», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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