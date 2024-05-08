Кравцов: у Усика проблемы и с корпусом, и с психологией. Он даёт себе слабинку, ломается

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Их бой состоится 18 мая в Эр-Рияде.

«Я беру лучшего Усика и лучшего Фьюри. Для меня фаворит – Тайсон. 60 на 40. Всё будет зависеть от подготовки, ситуации. Супертяжи, всё может решить один удар. Тут может всё что угодно быть. Я просто беру то, кто и за счёт чего выигрывает. 20 килограммов перевеса никто не отменял. Фьюри будет тактически использовать свой вес.

У Усика проблемы и с корпусом, и с психологией. Он более аккуратный и осторожный. Но сейчас это одна из проблем. И с корпусом. Уже не первый раз у него эти закосы. Так было и в 2009 году с Мехонцевым. Корпус – это всё психология. Он даёт себе слабинку, ломается. Вся его бравада, политические заявления… Всё это защитная реакция на слабость психологии», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Проморолик к бою Фьюри — Усик: