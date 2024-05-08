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Появились новые подробности о допинг-тесте Райана Гарсии

Появились новые подробности о допинг-тесте Райана Гарсии
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Анализ популярного американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии на метаболит нандролона показал отрицательный результат. Об этом на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на лабораторные данные официального отчёта, сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.

Гарсия сдавал анализы до и после поединка с Девином Хейни. Его тест показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества.

Кроме того, Рафаэль добавил, что образцы Гарсии для двух его положительных тестов на остарин, которые были взяты 19 и 20 апреля, будут проверены 22 мая.

Бой между Гарсией и Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.

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