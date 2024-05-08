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Шлеменко и Хамитов провели первую битву взглядов

Шлеменко и Хамитов провели первую битву взглядов
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и представитель Казахстана Куат Хамитов провели первый стердаун перед очным поединком. Спортсмены сразятся 11 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 19. Их бой станет главным событием спортивного мероприятия.

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге Александр выступает уже пять лет. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 63 победы, 15 поражений и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Хамитов трижды становился сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. В активе Куата 24 победы, восемь поражений и одна ничья.

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