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UFC расширил партнёрство с Саудовской Аравией

UFC расширил партнёрство с Саудовской Аравией
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил о подписании «стратегического соглашения» между Riyadh Season и UFC, которое расширяет их партнёрство.

Как информирует ESPN US, обе стороны планируют провести крупный турнир UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в конце 2024 или начале 2025 года. Сообщается, что это событие будет «чем-то большим» по сравнению с первым турниром UFC в Саудовской Аравии, который запланирован на 22 июня.

Также отмечается, что Riyadh Season станет спонсором турнира UFC 306, который состоится в сентябре на арене в Лас-Вегасе.

Главные новости дня:

Ранее сообщалось, что бразильца Маурисио Руа внесут в Зал славы UFC.

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