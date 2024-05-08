Бой между Диазом и Масвидалем перенесён, названа новая дата

Боксёрский поединок между известными бойцами смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом перенесён. Об этом информирует издание BoxingScene.

Изначально спортсмены должны были сразиться 1 июня. Теперь бойцы выйдут в ринг 6 июля. Сообщается, что причиной переноса послужило нежелание организаторов проводить этот поединок в один день с турниром UFC 302 с главным боем Ислам Махачев — Дастин Порье.

Напомним, Масвидаль и Диаз уже встречались в очном поединке, проходившем по правилам смешанных единоборств. Это случилось в ноябре 2019 года на турнире UFC 244. Победителем в том противостоянии оказался Масвидаль. Победу Хорхе добыл техническим нокаутом в третьем раунде.

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