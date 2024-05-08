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«В соцсетях заработал больше». Шон О'Мэлли выразил недовольство гонорарами в UFC

«В соцсетях заработал больше». Шон О'Мэлли выразил недовольство гонорарами в UFC
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли признался, что его не устраивают нынешние гонорары в промоушене.

«Конечно, всё зависит от целей. Моя цель — стать мультимиллионером. Я хочу зарабатывать много денег. В UFC можно заработать много денег, не болтая всякой ерунды. Но для этого потребуется победить в 5000 боях подряд.

Я заплатил налогов больше, чем заработал в прошлом году за свой бой со Стерлингом. Я заработал много денег за счёт боёв, но с помощью социальных сетей я заработал в три раза больше. В соцсетях я заработал в три раза больше, чем на поединках. Но, конечно, всё зависит от того, какие цели ставят бойцы», — сказал О'Мэлли на канале Bradley Martyn's Raw Talk в YouTube.

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