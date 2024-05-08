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WBC лишил Джермалла Чарло пояса после его ареста в Техасе

WBC лишил Джермалла Чарло пояса после его ареста в Техасе
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Всемирный боксёрский совет (WBC) принял решение лишить Джермалла Чарло чемпионского пояса. Теперь полноценным чемпионом WBC является Карлос Адамес. Об этом информирует пресс-служба организации.

«WBC будет продолжать делать всё возможное для поддержки Джермалла Чарло в трудные для него времена», — говорится в заявлении Всемирного боксёрского совета.

Ранее сообщалось, что Чарло был арестован в штате Техас (США). Говорилось, что звёздного боксёра обвиняют в вождении автомобиля Lamborghini Urus в нетрезвом виде, причинении материального ущерба, а также в бегстве от полиции. Позже Джермалл вышел на свободу, так как за него был внесён залог в размере $ 9500.

В общей сложности на счету Чарло 33 победы в 33 боях.

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