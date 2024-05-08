Стало известно, когда брат Илии Топурии может дебютировать в UFC

Боец смешанных единоборств Александр Топурия, являющийся братом испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, может дебютировать в UFC летом этого года. Об этом рассказал журналист Альваро Кольменеро.

«У него травма, которая немного отложила все дела. Сейчас он испытывает некоторый физический дискомфорт. Из-за этого он не может быть уверен, что будет готов на 100%. Всё указывает на лето. Думаю, это будет июнь. У нас нет ни соперника, ни подписанного контракта на бой, но идея состоит в том, что летом должен состояться поединок с участием Александра Топурии», — приводит слова Кольменеро Mundo Deportivo со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

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