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Райан Гарсия сделал заявление после новых подробностей о его допинг-тесте

Райан Гарсия сделал заявление после новых подробностей о его допинг-тесте
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия прокомментировал новость об отрицательном результате своего допинг-теста. Ранее сообщалось, что анализ Гарсии на метаболит нандролона показал отрицательный результат.

«Теперь вы понимаете, что я не провалил тест. Ничего обнаружено не было, кроме этого воображаемого страусиного вещества. Его столь низкий уровень не способен вызвать какого-либо эффекта. Они попытались, но ложь, слава богу, проиграла», — написал Гарсия на своей официальной странице в социальных сетях.

Гарсия сдавал анализы до и после поединка с Девином Хейни. Их бой состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя:

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