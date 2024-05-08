Том Аспиналл ответил на вопрос о потенциальном поединке с Джоном Джонсом

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с чемпионом промоушена в том же весе Джоном Джонсом. По мнению Аспиналла, в настоящий момент вероятность их боя кажется невысокой.

«Если однажды мы сможем заставить Джона подписать контракт на бой со мной, я буду говорить о нём часами. Но в настоящий момент этот парень снова играет в игры. Пытается убедить публику, чего он хочет, а чего не хочет. И это у него очень хорошо получается. Как я уже сказал, мы сможем поговорить о Джоне, когда и если он подпишет контракт на поединок со мной. Сейчас же, давайте будем честны, это маловероятно», — сказал Аспиналл на канале в TNT Sports YouTube.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: