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Названо условие, при котором может состояться бой Макгрегора и Мэнни Пакьяо

Названо условие, при котором может состояться бой Макгрегора и Мэнни Пакьяо
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Шон Гиббонс, советник прославленного Мэнни Пакьяо, высказался на тему потенциального поединка филиппинского боксёра с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. По словам Гиббонса, стороны должны договориться в ближайшие девять месяцев, так как после этого Пакьяо будет занят политической деятельностью.

«Для Мэнни и Конора Макгрегора это всегда было сокровенной мечтой, но у Конора так много дел в UFC. Мэнни может подождать ещё примерно девять месяцев, потому что он собирается снова баллотироваться на пост президента. Так что сейчас он всё ещё активно ищет варианты», — приводит слова Гиббонса BoxingScene.

В настоящий момент Пакьяо 45 лет. Макгрегору сейчас 35 лет.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо:

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