Чжилэй: бой с Уайлдером не дойдёт до решения

Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй поделился ожиданиями от своего предстоящего поединка с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я думаю, что наш бой не пройдёт всю дистанцию, потому что встретится мощь Китая и Алабамы. Мы будем бить друг друга изо всех сил. Этот поединок не дойдёт до решения», — сказал Чжилэй в интервью промоутерской компании Queensberry.

Чжану Чжилэю 41 год. Китаец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и имеет в своём активе две победы над британским олимпийцем Джо Джойсом. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Чжилэй уступил раздельным решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.