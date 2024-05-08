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Чемпион WBA во втором полулёгком весе определится 29 июня

Чемпион WBA во втором полулёгком весе определится 29 июня
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Чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец Ламонт Роуч (24-1-1, 9 KO) проведёт защиту титула против непобеждённого ирландца Фёргала Маккрори (16-0, 8 KO).

Встреча возглавит боксёрский вечер, который состоится 29 июня в Вашингтоне (США).

Ламонту Роучу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в ноябре 2019-го впервые сразился за мировой титул, уступив единогласным решением соотечественнику Джамелу Эррингу.

В ноябре 2023 года Роуч бросил вызов мексиканцу Эктору Луису Гарсии и одолел его раздельным судейским решением, отобрав титул WBA.

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