Шакур Стивенсон проведёт защиту титула WBC против уроженца Армении 7 июля

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Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём вечера бокса, который состоится 7 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

В главном бою непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) проведёт первую защиту титула WBC в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) против армянина Артёма Арутюняна (12-1, 7 KO), представляющего Германию.

Артёму Арутюняну 33 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и практически все бои провёл на территории Германии. Единственное поражение единогласным решением потерпел от американского проспекта Фрэнка Мартина.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, бывший чемпион мира в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг), завоевал вакантный титул WBC в ноябре, одолев единогласным решением бразильца Эдвина де лос Сантоса.