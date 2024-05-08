Райан Гарсия — о победе над Хейни: у меня спарринги были тяжелее

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия высказался о своём поединке с соотечественником Девином Хейни, состоявшемся в конце апреля.

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением по итогам 12 раундов, нанеся Хейни первое поражение в карьере.

«Я забрался на вершину и надрал ему задницу. Это было очень легко. Это была прогулка по парку. У меня спарринги был тяжелее. Это было несложно, и Девин сам сказал, что его никогда так легко не превосходили», — сказал Гарсия в подкасте Fully Tilted.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.