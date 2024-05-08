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Джервонта Дэвис отреагировал на отрицательный допинг-тест Гарсии

Джервонта Дэвис отреагировал на отрицательный допинг-тест Гарсии
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис прокомментировал новость об отрицательном допинг-тесте своего бывшего соперника, соотечественника Райана Гарсии.

Напомним, в начале мая стало известно, что Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни, однако впоследствии выяснилось, что содержание анаболического стероида нандронола не превысило критического значения.

«Так получается, что Райан честно надрал чуваку задницу?» — написал Дэвис в соцсети X (ранее Twitter).

Поединок Хейни и Гарсии состоялся 21 апреля в Нью-Йорке (США) и завершился победой Райана раздельным судейским решением (112-112, 114-110, 115-109).

Ранее сам Гарсия высказался о своём отрицательном допинг-тесте.

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