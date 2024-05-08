Чемпион WBC во втором полулёгком весе определится 7 июля

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о своём вечере бокса, который состоится 7 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

В соглавном бою чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) американец О’Шаки Фостер (22-2, 12 KO) проведёт защиту против трёхкратного претендента на титул бразильца Робсона Консейсао (18-2-1, 9 KO).

О’Шаки Фостеру 30 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в феврале 2023-го сразился за звание чемпиона мира, победив единогласным судейским решением мексиканца Рэя Варгаса.

Робсону Консейсао 35 лет. Бразилец трижды боролся за мировые титулы и трижды не сумел победить, уступив мексиканцу Оскару Вальдесу в сентябре 2021-го и американцу Шакуру Стивенсону в сентябре 2022-го, а затем сведя вничью поединок с мексиканцем Эмануэлем Наваррете в ноябре 2023-го.