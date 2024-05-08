Ковингтон: Иан Гарри — лжец, в UFC не говорили об этом бое со мной

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что в организации не предлагали ему поединок с непобеждённым ирландским проспектом Ианом Гарри, ранее неоднократно обвинявшим его в нежелании драться.

«Мы все знаем, что он – подкаблучник, но он ещё и лжец. UFC, Дана, матчмейкеры не разговаривали со мной об этом поединке. Он врёт, он пытается заполучить внимание. Я пока не знаю, с кем подерусь.

Я назвал ему условия. Я сказал: «Эй, если ты хочешь драться со мной и это серьёзно, докажи это». Если я дерусь, то хочу делать деньги, я пытаюсь устроить хорошую сделку», — сказал Ковингтон в подкасте The Rush With Maxx Crosby.

В своём последнем бою на UFC 296 в декабре Ковингтон проиграл действующему чемпиону британцу Леону Эдвардсу.