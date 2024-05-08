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Фьюри: если Усик хочет победы больше меня — он выиграет

Фьюри: если Усик хочет победы больше меня — он выиграет
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Бой не сводится к тому, что он меньше меня и или больше. Я думаю, что всё будет зависеть от того, кто больше хочет победы. Если это будет он, то он выиграет. Если же это буду я, тогда победа останется за мной. В любом случае, думаю, это будет настоящее удовольствие.

Он доказал, что способен сражаться с большими тяжеловесами, он побил Джошуа и Дюбуа, а они довольно крупные тяжеловесы. Я сойдусь с элитным бойцом, у которого есть больше, что просто навыки – он упрям и хочет побеждать. У нас обоих есть талант, есть плюсы и минусы, и всё будет зависеть от того, кто больше этого хочет», — сказал Фьюри в интервью Queensberry Promotions.

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