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Экс-боец UFC Харди: Макгрегор может сделать сломанную ногу приманкой для Чендлера

Экс-боец UFC Харди: Макгрегор может сделать сломанную ногу приманкой для Чендлера
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Бывший боец UFC Дэн Харди высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Думаю, что травма [ноги в 2021 году] может немного изменить его стойку. Мне кажется, что он будет осознавать эту уязвимость, но его мышление позволит извлечь из этого выгоду. Можно представить, что он оставит эту ногу впереди в качестве мишени, чтобы наказать Чендлера за атаку по ней. Использует её как приманку. Нечасто увидишь, как люди думают на таком высоком уровне, этим Макгрегор и интересен», — сказал Харди в подкасте The MMA Hour.

Напомним, поединок Макгрегора и Чендлера состоится 29 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США).

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