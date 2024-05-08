Колби Ковингтон назвал желаемого соперника после проигрыша Эдвардсу

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон назвал желаемого соперника.

«Я люблю эту организацию всем сердцем, она изменила мою жизнь. Поэтому я позволю ей принять решение. Не знаю, возможно, это будет Мухаммад, который много болтал. Он стоит выше меня в рейтинге, и, если выиграю у этого парня, победа вернёт меня обратно к титульному поединку», — сказал Ковингтон в подкасте The Rush With Maxx Crosby.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре на турнире UFC 296, Ковингтон проиграл единогласным решением действующему обладателю титула британцу Леону Эдвардсу. Поражение стало для 35-летнего американца третьим в организации, до этого он дважды уступил нигерийцу Камару Усману.