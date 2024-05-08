Фьюри: вы можете тренироваться 50 лет, но, если у вас нет таланта, вы не добьётесь успеха

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём становлении в профессиональном боксе.

«Я тренировался в старом сарае, который протекал, там был большой боксёрский ринг, несколько мешков и куча старого «железа» с множеством старых картинок на стенах, как в настоящем глухом зале в Бронксе. И я тренировался в этом зале до тех пор, пока мой рекорд не стал 17-0, а я не стал первым претендентом в мире.

Там не было никаких удобств. Половицы двигались, и я несколько раз подворачивал лодыжку. Не удобства делают бойцов бойцами. Я верю, что либо в вас это есть, либо нет. Мы можете стараться изо всех сил, но вы не превратите кусок угля в бриллиант. Если вы хотите сделать бриллиант – найдите алмаз. Поначалу он будет выглядеть ужасно, но после полировки он будет прекрасен в кольце.

Изначально у вас должна быть способность, а затем – результат. Плевать, вы можете тренироваться семь дней в неделю 50 лет, но, если у вас нет таланта, вы не добьётесь успеха», — сказал Фьюри в интервью промоушену Queensberry.