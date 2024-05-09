Мухаммад Мокаев сразится с Манелем Капе на UFC 304

Бойцовский промоушен UFC объявил о поединке турнира UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере (Великобритания).

Непобеждённый британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (12-0), занимающий шестую строчку рейтинга, встретится с седьмым номером ангольцем Манелем Капе (17-6).

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переза.

Манелю Капе 30 лет. Анголец, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на UFC 293 он одолел бразильца Фелипе дос Сантоса.